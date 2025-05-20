В этом году «Последний звонок» в общеобразовательных учреждениях состоится 14 июня.

Мероприятие должно начаться в 10:00 и закончиться не позднее 12:00.

На мероприятии не должна звучать вульгарная музыка, пропагандироваться насилие и вредные привычки, а также использоваться выражения, пропагандирующие политическую, сексуальную, религиозную или расовую дискриминацию.

Согласно инструкции, мероприятие «Последний звонок» должно проводиться в учреждениях без нарушения учебного процесса. Необходимо также следить за тем, чтобы внешний вид и одежда учащихся, участвующих в мероприятии, были опрятными и соответствовали дисциплинарным правилам образовательного учреждения, в котором они обучаются.

В мероприятии «Последний звонок» могут принять участие родители учащихся 1-х и 11-х классов, обучающихся в школе, представители органов управления образованием, представители местных исполнительных органов власти, члены семей шехидов и ветераны, а также родители, играющие особую роль в общественной и социальной жизни школы.