Задержана женщина, которая вела себя неадекватно с ножом в автобусе.

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД Луму Исрафилли.

Отмечается, что женщина 1957 года рождения была задержана сотрудниками полиции. Учитывая состояние его здоровья, приняты меры правового характера.

10:09 В Баку психически больная женщина с ножом распугала пассажиров автобуса. Инцидент зафиксирован в Бинагадинском районе.

Пожилая женщина вошла в автобус King Long (эти автобусы курсируют только по маршрутам 133 и 165), принадлежащий Chinar Trans LLC, и начала угрожать другим пассажирам ножом.

На кадрах видно, как женщина размахивает ножом и кричит ругательства и несвязанные фразы.