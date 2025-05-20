Экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин, вспоминая триумфальное выступление своего клуба в сезоне 2004/05 в Кубке УЕФА, коснулся и квалификационных матчей Лиги чемпионов против «Нефтчи» (0:0, 2:0)

«Нам надо было пройти в квалификации «Нефтчи» и «Рейнджерс». И тогда наш еврокубковый путь совпал с моей личной трагедией. У меня папа разбился в аварии буквально накануне нашего матча в Баку. И я вместо того, чтобы поехать на игру с «Нефтчи», полетел в Крым на похороны отца… Матч в Баку я пропустил, а дома вышел против «Нефтчи» на один тайм и видел баннер, который вывесили армейские болельщики: «Женя, держись!» Приятно, хотя состояние было, конечно, очень тяжелым. И вот так вот за счет работы, матчей и мечты попасть в Лигу чемпионов я выбирался. Прошли «Нефтчи» и «Рейнджерс» во многом благодаря голам Вагнера Лава», – приводит «Спорт-экспресс» его слова.