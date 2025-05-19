Руководящий состав Министерства обороны Азербайджана находится с официальным визитом в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

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В рамках визита министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенантом Эялем Замиром.

Стороны особо отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и Израилем, состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего военного сотрудничества.

На состоявшейся в рамках официального визита встрече между заместителем министра обороны Азербайджанской Республики – генеральным директором Агилем Гурбановым и генеральным директором Министерства обороны Израиля Амиром Барамом были обсуждены меры по расширению двустороннего сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной областях, а также планы на перспективу.

Руководящий состав министерства также посетил Главный оперативный центр Армии обороны Израиля и ознакомился с проводимой здесь работой.