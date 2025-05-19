Министр обороны Израиля Исраэль Кац встретился сегодня в Тель-Авиве с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым для укрепления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, говорится в заявлении Минобороны Израиля. Об этом сообщает Times of Israel.

Во время встречи Кац высоко оценил глубокий стратегический альянс между двумя странами, отметив общие интересы и взаимное доверие. Он поблагодарил Гасанова за поддержку Азербайджана после массового нападения ХАМАС 7 октября, а также за усилия по посредничеству между Израилем и Турцией.

Кац также отметил итоги голосования Азербайджана на «Евровидении», где Израиль получил максимальное количество баллов, назвав это настоящим признаком дружбы между двумя государствами и народами.

Стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере обороны.

Минобороны Азербайджана о визите Закира Гасанова в Израиль не сообщало.