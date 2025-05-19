У бывшего президента США Джо Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в кости, он вместе с семьей рассматривает варианты лечения, говорится в заявлении его офиса.

«На прошлой неделе президент Джо Байден был осмотрен в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании. В пятницу у него был диагностирован рак простаты, характеризующийся оценкой по шкале Глисона 9 баллов (группа 5) с метастазами в кости», — говорится в заявлении.

«Несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его», — говорится далее в заявлении.