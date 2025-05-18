В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в целом прогнозируется погода без осадков.

Данная информация приводится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в Баку и на полуострове утром и вечером местами возможны кратковременные дожди с грозами, в течение дня ожидается сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем – 19-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 763 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 70-75, днем – 55-60%.

В регионах Азербайджана в целом ожидается погода без осадков, однако утром, начиная с северных и западных районов, местами возможны кратковременные дожди с грозами и туман, не исключаются локальные ливни и град, в высокогорье – мокрый снег. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем – 24-29° тепла, в горах ночью – 5-10°, днем – 12-17° тепла.