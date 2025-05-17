Еще один спортсмен из России получил паспорт Азербайджана.

Как сообщают СМИ, с начала следующего сезона в составе национальной сборной Азербайджана по зимним видам спорта появится новый участник с азербайджанскими корнями — Захир Джафаров.

Ранее 26-летний уроженец Нижнего Новгорода выступал за сборную России по лыжному двоеборью, куда входят прыжки с трамплина и гонки на лыжах.

Джафаров не раз становился призером российских чемпионатов и представлял страну на международных стартах.

Напомним, на днях азербайджанское гражданство также получила российская фигуристка Вероника Жилина.