В тексте мирного договора между Арменией и Азербайджаном появилась формулировка, согласно которой на территории Республики Армения не может быть размещена военная база какого-либо другого государства. Это означает, что после подписания межгосударственного соглашения российская 102-я военная база подлежит выводу с территории страны.

Как передает Minval об этом пишет газета «Грапарак».

«Остаётся неясным, каким образом это будет реализовано на практике, учитывая, что база в Гюмри была создана в 1995 году на основании межгосударственного соглашения. Изначально договор о военном сотрудничестве между Арменией и Россией был заключён сроком на 25 лет. В 2010 году, во время визита в Армению президента России Дмитрия Медведева, срок действия соглашения был продлён ещё на 49 лет — до 2044 года.

Тем не менее, сам факт появления подобного положения в проекте договора, по имеющейся информации, вызвал серьёзное недовольство со стороны российских властей. Именно этим, вероятно, объясняется холодный приём, оказанный премьеру Пашиняну 9 мая в Москве, а также отсутствие встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время двухдневного визита в Москву Пашинян так и не провёл двусторонние переговоры ни с Путиным, ни с другими лидерами стран, прибывшими для участия в праздничных мероприятиях», — пишет газета.

В статье отмечается, что накануне визита, отвечая на критику, Пашинян намекнул, что одной из целей поездки как раз и являлась встреча с российским президентом. Владимир Путин в тот день провёл отдельные встречи с большинством прибывших глав государств.