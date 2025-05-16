Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что не исключает телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает CNN.

Более конкретными планами американский лидер не поделился, однако дал понять, что личная встреча с Путиным также возможна.

«Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся», — заявил Трамп.

«Я думаю, мы решим это дело, а может, и нет. Но, по крайней мере, мы будем знать. А если не решим — это будет интересно», — добавил он.