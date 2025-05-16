США предложили возобновить работу Совета Россия — НАТО в рамках мирного урегулирования между Москвой и Киевом.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источника агентства, это предложение стало частью усилий по урегулированию конфликта в Украине. В рамках новых инициатив США добавили к ранее озвученным предложениям идею возобновить дискуссии о безопасности в рамках Совета.

Совет Россия – НАТО был создан в 2002 году, но его работа была приостановлена на фоне обострения отношений между Западом и Россией. Возобновление его деятельности может стать важным шагом в поиске путей для разрешения текущих напряжений.