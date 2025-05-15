Блогер Гусейн Гасанов заявил, что подаст в суд на Екатерину Мизулину и призвал свою аудиторию массово жаловаться на её аккаунт в Telegram, чтобы добиться блокировки.

Поводом для конфликта стало её реакция на опубликованную Гасановым справку из ФНС, в которой говорится об отсутствии налоговой задолженности. Документ он представил после новостей о возбуждении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму $2,1 млн и заочном аресте. Мизулина назвала блогера «скамером» и обвинила в попытке ввести общественность в заблуждение:

«Уклонение от налогов — серьёзное преступление во всех странах мира. Поэтому легко выдадут в случае запроса на экстрадицию. Быстро полетит, на ракетке, так сказать», — написала она.

После её высказываний сторонники Гасанова начали отправлять угрозы в адрес Мизулиной, в том числе сообщения о якобы заложенной в её офисе взрывчатке. На этом фоне блогер опубликовал сторис с призывом к Telegram-руководству обратить внимание на «недопустимые публикации» Мизулиной, пообещал суд и призвал блокировать её канал.

В ответ Мизулина прокомментировала: «На прошлой неделе киевский режим хотел передать подарочек к Дню Победы. Не вышло».

Угрожающих она назвала «клоунами» и предложила проверить на практике заявления Дурова о свободе слова в Telegram.

Екатерина Мизулина — глава «Лиги безопасного интернета», известная своими резонансными и часто спорными заявлениями.