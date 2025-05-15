Хоккейная команда Азербайджана «Ocaq Sport» получила приглашения на турниры в Китае и России.

Об этом заявил главный тренер Ocaq Sport Александр Блинов.

По его словам, которые приводит «Репорт», они заняли третье место на международном турнире Galaxy Cup по хоккею с шайбой, организованном в Дубае, и получили приглашения на соревнования, планируемые в других странах.

«Наша команда добилась успеха в этом соревновании, мы заняли 3-е место. Это историческое событие для азербайджанского хоккея. Мы были самой молодой командой турнира. После этого соревнования мы получили приглашения на турниры, которые пройдут в Китае, России и ОАЭ. Поскольку в Азербайджане нет команды, которая могла бы стать нам соперником, мы вынуждены играть в других странах. Наша цель — организовать такие соревнования в Баку», — отметил он.