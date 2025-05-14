Крупнейшее металлургическое предприятие Кавказского региона, ЗАО “Baku Steel Company” (далее – BSC), успешно внедрило три новые передовые технологии в сталеплавильном цехе в рамках своей среднесрочной стратегии повышения эффективности и уменьшения воздействия на окружающую среду:

Новые газокислородные горелки электродуговой сталеплавильной печи, повышающие энергоэффективность процесса плавки;

Интеллектуальную систему “Melt Expert”, позволяющую оптимизировать расход электродов и сократить цикл плавки;

Автоматизированную систему распознавания шлака “SlagMon” для улучшенного контроля при переливе расплавленной стали из печи в ковш и повышения качества стали.

Эти технологии были внедрены в рамках стратегического сотрудничества с “Primetals Technologies” – одной из ведущих мировых компаний по производству оригинального оборудования (OEM) для сталелитейной промышленности. Об этом упомянуто в статье, опубликованной на официальном сайте “Primetals Technologies”.

В результате реализации этих современных технологических решений BSC достигла значительного улучшения производственных показателей и эффективности использования ресурсов. В частности, были оптимизированы энергопотребление и расход электродов при эксплуатации электродуговой печи. Эти усовершенствования напрямую способствуют сокращению выбросов CO₂ на тонну произведённой стали, что является одной из ключевых целей компании в области устойчивого развития.

BSC остаётся приверженной модернизации производственных процессов и развитию устойчивого и экологически ответственного сталеплавильного производства.

Компания “Primetals Technologies” была создана в 2015 году как совместное предприятие “Siemens VAI Metals Technologies” и “Mitsubishi Heavy Industries”, и является ведущей международной инжиниринговой компанией и производителем оборудования для металлургической промышленности.

Компания BSC – первый современный и крупнейший сталелитейный завод, созданный в Кавказском регионе в 2001 году. Здесь производится высококачественная арматура, катанка (стальная проволока), квадратные и круглые заготовки, бесшовные трубы, а также швеллеры, уголки, двутавры, квадратные и круглые прутки. В производственном подразделении ферросплавов компании выпускается ферросилиций (FeSi) с различным процентным составом (FeSi65%, FeSi70%, FeSi75%) и различных фракций (10–50 мм, 10–100 мм и др.). Продукция BSC, ставшая известным брендом не только в Азербайджане, но и во всем регионе, пользуется высоким спросом на местном рынке и экспортируется более чем в 20 стран Европы, Африки, Америки и Азии.