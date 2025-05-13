В рамках проведенного в 2024 году в стране мониторинга были выявлены 100 беспризорных детей, 86 из них были посещены по месту жительства.

Об этом говорится в «Ежегодном отчёте Национального координатора по борьбе с торговлей людьми» за 2024 год, представленном на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству, передает АПА.

Отмечается, что 5 детей, находившихся в неблагополучных условиях, были размещены в приюте Агентства, 1 ребёнок – в дом малютки. Была оказана поддержка в получении удостоверяющих личность документов для 30 детей. Дети, уклоняющиеся от получения образования, были направлены в Министерство науки и образования, а дети с проблемами со здоровьем – в TƏBİB.