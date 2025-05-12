В Азербайджане обсуждается внедрение почасовой оплаты труда как дополнение к уже существующим формам — сдельной и повременной. Эта система будет особенно актуальна в сферах с нерегулярной, сезонной или краткосрочной занятостью: курьерские и официантские услуги, сельхозработы, подработка для студентов. Инициатива направлена на борьбу с теневой занятостью, обеспечение социальной защиты временных работников и расширение возможностей для молодых кадров. О том, какие изменения ждут Трудовой кодекс, как будет оформляться трудовой договор и какую роль сыграет добросовестность работодателя, в интервью Minval рассказал председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев.

— Когда возникло ощущение необходимости внедрить почасовую системы оплаты труда?

— Основной целью применения почасовой оплаты труда в Азербайджане является применение данной системы оплаты труда наравне с существующими системами сдельной и повременной оплаты труда.

Применение почасовой оплаты труда вовсе не означает отказ от систем сдельной и повременной оплаты труду. Каждый из трех трудовых договоров будет применяться в зависимости от выбора и уместности. Хочу добавить, что более чем в 60 странах уже имеется опыт в области использованиясистемы почасовой оплаты труда.

— В каких областях и видах работ эта система будет использоваться?

— Это будут нерегулярные сферы деятельности, там, где требуется кратковременная работа — на сезонной или периодической основе: курьерские услуги, услуги грузоперевозки, кратковременная работа для студентов. Такой может быть работа официанта в ресторанах и домах торжеств: как правило, официантов набирают от свадьбы к свадьбе, а в остальное время они не работают. В сельском хозяйстве, в сезон сбора урожая, станет возможным заключение трудовых договоров по почасовой оплате с работниками, приезжающими в районы на выходные.

— Как будет рассчитываться минимальная почасовая заработная плата в новом законопроекте?

— Новый законопроект не имеет ничего общество с применением минимальной заработной платы. Оплата труда будет производиться согласно условиям договора, заключенного между работодателем и работником. Там будут обговорены все нюансы, включая общее количество рабочих часов, размер оплаты труда за каждый час, размер страховки, как будут произведены другие выплаты.

— Какие конкретно изменения предусмотрены в Трудовом кодексе?

— Пока я не могу назвать, какие конкретные изменения будут внесены в Трудовой кодекс, поскольку поправки разрабатываются Министерством труда и социальной защиты населения. После того, как законопроект поступит на рассмотрение в Милли Меджлис, можно будет более детально рассказать об этом.

— Как будет обеспечена соцзащита лиц при почасовой системе?

— Социальная защита работников, трудящихся по почасовой оплате будет такой же, как и у всех остальных. Согласно трудовому договору, они станут выплачивать взносы за обязательное социальное страхование. Либо же в рамках обеспечения безопасности труда, если в процессе работы возникнет какой-либо страховой случай, то работнику будет выплачена страховка. Это могут быть выплаты за полученную инвалидность, заболевание и т.д. Все это будет отражено в трудовом договоре.

— Поможет ли данная система положить конец неформальной занятости?

— Применение системы почасовой оплаты труда скажется и на нелегальном рынке труда. Одной из преследуемых целей является заключение трудовых договоров со всеми трудящимися, привлечение их к выплате страховке, чтобы они в последствии имели возможность получить пенсию и были застрахованы от несчастных случаев на производстве.

Насколько система почасовой оплаты оправдает себя, покажет время. Основная цель внедрения системы почасовой оплаты труда — ликвидация неформальной занятости на рынке труда.

— Как будет регистрироваться рабочее время?

— Регистрация времени будет зависеть от заключенных договоренностей между работодателем и работником. Сколько проработает сотрудник, столько и будет зарегистрировано. Но тут, хочу заметить, что речь идет о добросовестном работодателе. Естественно, те кто станет нанимать работников неофициально, будут иметь проблемы с законом.

— Какие преимущества даст эта система?

— Для молодых кадров будут созданы условия для занятости. Не исключено, что один работник сможет трудиться сразу на нескольких рабочих позициях, и даже в различных сферах деятельности. То есть это будет способствовать повышению мобильности. Кроме того, расширятся возможности в поиске работы и самостоятельного регулирования своего свободного времени.

— Во сколько лет можно будет начать работать по почасовой оплате труда?

— Согласно Трудовому кодексу, с лицами от 18 лет и старше заключается полноценный трудовой договор, однако по достижению 15 лет, с позволения родителей и опекунов, разрешается привлекать несовершеннолетних к труду по сокращённому рабочему времени, в том числе по почасовой оплате труда.