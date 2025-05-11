За последние сутки потери армии России на войне против Украины составили 1310 военнослужащих и одна система ПВО.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 965 890 (+1310) человек ликвидировано;
танков — 10 792 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 22 446 (+6) ед;
артиллерийских систем — 27 670 (+33) ед;
РСЗО — 1381 (+1) ед;
средства ПВО — 1159 (+1) ед;
самолетов — 372 ед;
вертолетов — 335 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 537 (+55) ед;
крылатых ракет — 3197 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 47 947 (+117) ед;
специальной техники — 3878 (+3) ед.