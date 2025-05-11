В селе Кенгерли Агдамского района планируется строительство 632 индивидуальных домов.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейлы Сяраби.

Она добавила, что, как и на других освобожденных от оккупации территориях, в Агдамском районе ведутся масштабные строительные работы.

«Одним из мест, где продолжаются эти работы, является село Кенгерли данного района. Фундамент этого села, расположенного в 6 км от центра города, был заложен президентом Ильхамом Алиевым 4 октября 2022 года. Село Кенгерли рассчитано на 2544 человека. Общая проектируемая территория составляет более 177 гектаров. В целом в селе планируется строительство 632 индивидуальных домов в два этапа», — сказала она.

По ее словам, которые приводит «Репорт», первый этап села Кенгерли полностью готов для заселения.

«На первом этапе планируется переселение 1279 человек. Уже построено 292 индивидуальных дома. Дома имеют две, три, четыре и пять комнат. С учетом общей численности населения для первого этапа строительства села выделен земельный участок площадью 72,5 гектара», — отметила представитель ведомства.

Она заявила, что в селе созданы все условия для обеспечения занятости населения: «Здесь построены различные объекты экономического, образовательного, социального, культурного и бытового назначения с целью обеспечения высокого уровня трудовой деятельности сельских жителей. Работы, проводимые с целью улучшения условий жизни жителей, выполняются на уровне, отвечающем современным требованиям, в соответствии с международными стандартами. Проложены дороги между селами, линии электропередач, связи, водопровода, обеспечено газоснабжение».

По ее словам, в селе Кенгерли будет функционировать детский сад-ясли на 120 мест.

«Ясли-детский сад, который будет функционировать в селе Кенгерли, построен в соответствии с современными стандартами. Здание состоит из 1 подземного и 2 наземных этажей. В учреждении на 120 мест созданы все условия для занятий с малышами, их воспитания и развития в благоприятной среде. Все комнаты оснащены необходимым оборудованием.

В яслях-детском саду будут функционировать 6 групп. На прилегающей территории создана детская площадка, установлены различные аттракционы и спортивное оборудование, проведены масштабные работы по благоустройству», — отметила она.

Лейлы Сяраби отметила, что в селе Кянгерли строится новое здание средней школы, рассчитанное на 484 учащихся в 30 классах.

По ее словам, после освобождения от оккупации здание школы в селе Кянгерли было построено заново в соответствии с современными стандартами. Это позволит обеспечить качественный учебный процесс для школьников:

«В Кянгерлинской полной средней школе созданы все необходимые условия для организации учебного процесса на современном уровне в здании, рассчитанном на 484 учеников и 30 классных комнат. Кроме того, помещения школы оснащены необходимыми учебными материалами. В здании имеются лаборатории по биологии, химии и физике, кабинет информатики, кабинет допризывной военной подготовки, библиотека, актовый и спортивный залы, а также столовая».

Говоря об общей территории школы, Л.Сараби отметила, что на её территории построена спортивная площадка. Ею смогут пользоваться не только ученики, но и жители села в неучебное время. На территории также обустроены игровые и рекреационные зоны, посажены зелёные насаждения.

На крышах многих вновь построенных в селе нежилых зданий, в том числе школы, установлены солнечные панели с целью обеспечения постоянного энергоснабжения. С помощью этих панелей здания будут обеспечены электричеством.