Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности, так как мир не может позволить себе военную конфронтацию между двумя странами.

Его слова приводит официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь очень обеспокоен военными операциями (ракетными ударами по территории Пакистана) Индии на линии контроля и международной границе. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности. Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном», — отмечается в заявлении.