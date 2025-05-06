Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился в Агентстве развития медиа с руководителями медиа-субъектов.

Во встрече приняли участие исполнительный директор Агентства развития медиа, члены Наблюдательного совета, а также руководители телеканалов, информационных агентств и печатных и интернет-изданий.

Помощник президента отметил, что благодаря реформам, проводимым под руководством главы государства, сегодня медиа, являясь активными участником прогресса Азербайджана и построения современного общества, расширили свои международные связи и возможности влияния в глобальном информационном пространстве, повысили свою конкурентоспособность.