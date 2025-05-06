Азербайджану стоит оптимизировать расходы на импорт и увеличить экспорт товаров. Так считает депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, прокомментировавший неутешительные показатели в экономике.

По его словам, за первые два месяца текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил $ 8 млрд 211 млн., из чего $ 4 млрд 73 млн пришлось на экспорт, а $ 4 млрд 138 млн — на импорт. Это означает, что экспорт составил 49,6% внешнеторгового оборота, а соответственно импорт – 50,4%. Принимая во внимание тот факт, что импорт способствует выходу валюты из страны, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса не желательно.

Он отметил, что на показателях внешнеторгового оборота сильно отражаются данные по импорту золота, однако за тот же период закупка пшеницы увеличилась на 39,1%, сливочного масла, прочих молочных жиров и спредов – на 79,8%, сахара-сырца – на 86,8%, чая – на 72,9%, картофеля – на 0,2%, легковых автомобилей – на 27,3%, стального проката – на 30,2%, черных металлов – в 2,7 раза, резиновых покрышек – на 19,2%, грузовых автомобилей – на 6,9%, полиэтилена – на 13,3%, автобусов – в 4,4 раза, полипропилена – на 11,2%.

«Как видно, рост импорта во многом произошел за счет увеличения поставок продовольственных товаров. Технологический спрос на современные стандарты на освобожденных территориях также влияет на импорт. Кстати, в этот период Азербайджан импортировал продукцию из 138 стран. Высокий импорт также создает спрос на иностранную валюту, ведь

импорт продукции производится в иностранной валюте. С другой стороны, увеличение закупок, особенно продуктов питания, не считается желательным с точки зрения продовольственной безопасности, а также ценового баланса на потребительском рынке», — отметил депутат.

В связи с этим Байрамов считает важным увеличение экспорта для дальнейшего увеличения притока иностранной валюты в страну.