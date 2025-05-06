Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил Парк Победы в Баку.

Премьер-министр возложил венок к Мемориалу Победы.

Затем гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, который был создан в ознаменование беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и одержанной им величественной исторической Победы, а также для увековечения светлой памяти наших шехидов.

Отмечалось, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.