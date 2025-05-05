В величественном Конференционном корпусе штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке привлекает к себе внимание великолепный бронзовый сосуд «Цзунь мира» в человеческий рост, выполненный в изысканной китайской технике перегородчатой эмали. Председатель КНР Си Цзиньпин преподнес его ООН в сентябре 2015 года в качестве специального подарка по случаю 70-летия образования всемирной организации. Этот сосуд — не просто изящный артефакт. Он символизирует чаяния и убежденность китайского народа в стремлении к миру, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоде, сказал Си Цзиньпин на церемонии официальной презентации.

Десять лет спустя, председатель КНР готовится к поездке в Москву для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его присутствие там имеет историческую значимость и подтверждает видение будущего. Возглавляя страну, которая на протяжении своей долгой истории всегда стремилась к миру и гармонии, а в недавнем прошлом окрепла в битвах с милитаризмом, империализмом и фашизмом, Си Цзиньпин обладает уникальным пониманием ценности мира и неизменно выступает за обеспечение мира во всем мире — чрезвычайно актуальное дело, учитывая сегодняшний глобальный ландшафт напряженности и конфликтов.

Стремление к миру

Председатель КНР рассматривает историю как зеркало, из которого человечество должно извлечь уроки, чтобы избежать повторения прошлых бедствий.

В 2025 году исполняется 80 лет со дня победы в войне, которая в Китае известна как Мировая антифашистская война, а в мире — как Вторая мировая война. Эту войну историки называют самым разрушительным глобальным конфликтом в истории человечества: в ней участвовали почти все регионы мира, более 100 млн человек были убиты или ранены.

Храбрость и колоссальные жертвы китайского народа сыграли решающую роль в разгроме милитаристской Японии и оказали стратегическую поддержку союзникам на европейских и тихоокеанских полях сражений.

«История учит нас быть начеку в отношении войны, которая, подобно демону и кошмару, приносит людям бедствия и боль, — сказал однажды Си Цзиньпин. — История также подсказывает нам, что мир нужно беречь с особой тщательностью. Ведь люди, пользуясь благами мира, едва замечают его, как воздух и солнечный свет, но никто из нас не может жить без него».

Это историческое наблюдение — важная черта неустанного стремления лидера КНР к миру. Он неоднократно подчеркивал, что Китай привержен мирному развитию и никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии или получению сфер влияния, какой бы сильной страна ни стала.

Во время визита во Францию в 2014 году Си Цзиньпин перефразировал метафору Наполеона, назвавшего Китай «спящим львом», который, пробудившись, потрясет мир.

«Китайский лев проснулся, но это мирный, дружелюбный и цивилизованный лев», — заявил председатель КНР в Париже, описывая миролюбивую сущность китайской мечты.

Философия Си Цзиньпина коренится в многотысячелетней китайской культуре. Председатель КНР, увлекающийся чтением классической китайской литературы, однажды объяснил миру, как древняя китайская мудрость видит войну и мир, процитировав «Искусство войны» — классический китайский трактат, написанный более 2000 лет назад. В 2017 году, выступая с программной речью в Отделении ООН в Женеве, Си Цзиньпин отметил, что главная мысль этого произведения «заключается в том, что необходимо прилагать все возможные усилия для предотвращения войны и проявлять большую осторожность, когда речь идет о ее ведении».

Взгляды Си Цзиньпина на благоразумие в войне также получили отражение в его переговорах с зарубежными лидерами и иными официальными лицами.

«Давно известно, что настоящие военные эксперты не хотят решать проблемы военными средствами», — процитировал он китайский афоризм на встрече с тогдашним министром обороны США Джеймсом Мэттисом в Пекине в 2018 году.

Взгляды Си Цзиньпина ясно видны в его уважении к истории и почтении к героям.

«Нация, у которой есть надежда, не может обойтись без героев», — сказал он однажды.

Начиная с 2014 года, 30 сентября в День памяти павших героев накануне Дня образования КНР Си Цзиньпин отдает дань памяти павшим китайским героям.

В 2015 году, когда Китай отмечал 70-летие Победы во Второй мировой войне, лидер КНР вручил памятные медали китайским ветеранам, а также представителям России и других стран, которые помогали китайским солдатам на поле боя.

Николай Чуйков, внук маршала СССР Василия Чуйкова, был среди тех, кого глава Китая лично наградил медалью мира. «Из всех полученных мною наград я больше всего ценю медаль мира», — сказал он.

Факел мультилатерализма

Под руководством Си Цзиньпина Китай придерживается независимой и самостоятельной мирной внешней политики, играет активную роль в миротворческих миссиях ООН, укрепляет дружеские и партнерские отношения со странами всего мира. Поскольку гегемонизм и протекционизм вновь поднимают свои головы, мир оказался в тисках все более запутанного набора вызовов и неопределенностей. По мнению Си Цзиньпина, единственным выходом является практическое применение подлинного мультилатерализма. Он однажды сравнил мультилатерализм с факелом, который может осветить человечеству путь вперед.

Председатель КНР последовательно призывает мировое сообщество защищать систему международных отношений, ядром которой остается ООН, созданную после Второй мировой войны и основанную на международном праве.

«Нам следует продвигать мультилатерализм, суть которого заключается в том, что международные дела должны решаться путем консультаций между всеми странами, а не одной страной или несколькими», — отметил китайский лидер.

Си Цзиньпин, верный поборник подлинного мультилатерализма, на протяжении многих лет ведет Китай курсом, предполагающим активную и конструктивную роль в решении острых региональных и глобальных проблем. Чтобы как можно скорее положить конец кризису в Украине, Си Цзиньпин предложил четыре принципа, подчеркнув необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдения целей и принципов Устава ООН, серьезного отношения к законным интересам безопасности всех государств и поддержки всех усилий, способствующих мирному урегулированию.

Под его руководством Китай проводил челночную дипломатию и выступил посредником в продвижении мирных переговоров. Пекин также инициировал создание в ООН платформы «Друзья мира» по украинскому кризису совместно с Бразилией и другими странами Глобального Юга.

Что касается Среднего Востока, то китайский лидер содействовал достижению мира и стабильности в этом неустойчивом регионе. При посредничестве КНР Саудовская Аравия и Иран в марте 2023 года договорились о восстановлении дипломатических отношений после семилетнего перерыва. В преддверии этих переговоров Си Цзиньпин провел отдельные встречи с лидерами двух стран.

В телефонном разговоре с Си Цзиньпином вскоре после достижения прорыва наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд приветствовал все более важную и конструктивную роль Китая в региональных и международных делах.

Перед лицом нарастающего на горизонте мрака конфликтов Си Цзиньпин предлагает трансформационный подход к коллективной безопасности. В мае 2014 года он изложил новое видение общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности для Азии. Восемь лет спустя председатель КНР представил миру Инициативу в области глобальной безопасности.

«Мы, человечество, живем в неделимом сообществе безопасности», — сказал лидер Китая, выступив за диалог вместо конфронтации, партнерство вместо альянсов и взаимный выигрыш вместо игры с нулевой суммой.

«Золотой ключик» к развитию

Прочный мир во всем мире остается одним из величайших устремлений человечества. По мнению Си Цзиньпина, мир и развитие неразделимы. Однажды он заявил, что древо мира не растет на бесплодной земле, а плоды развития не рождаются в пламени войны. Учитывая такую взаимосвязь, Си Цзиньпин уверенно заявляет, что «золотой ключик» к более безопасному и стабильному будущему — это продвижение устойчивого развития.

С момента вступления в должность председателя КНР Си Цзиньпин позиционирует развитие как основу своего видения построения лучшего будущего для человечества. Предложенные им в этой связи инициативы, в частности «Пояс и путь» и Инициатива по глобальному развитию, служат мостами, способствующими общему развитию на основе более широкого сотрудничества.

Китай к настоящему моменту предоставил помощь в целях развития более чем 160 странам, и участие в сотрудничестве в рамках «Пояса и пути» принимают более чем 150 стран. В рамках Инициативы по глобальному развитию Пекин мобилизовал почти 20 млрд долларов в формате фондов развития и запустил свыше 1100 проектов, стимулировав рост экономики многих стран, в особенности развивающихся.

«Китай делится опытом развития с другими странами посредством своих инициатив в области развития, которые способствуют общему развитию», — заявил руандийский экономический аналитик Стратон Хабьяримана.

«Поскольку эти инициативы ориентированы на людей, они решают такие ключевые проблемы, как отсутствие продовольственной безопасности и бедность», и помогли ослабить напряженность между странами, добавил эксперт.

Обновление мирового порядка

Новый банк развития, штаб-квартира которого расположена на реке Хуанпу в Шанхае, был основан пятью государствами БРИКС в 2014 году для оказания финансовой поддержки странам-членам в таких областях, как инфраструктура, чистая энергетика и цифровая инфраструктура.

Когда Си Цзиньпин посетил данный банк несколько дней назад, он увидел больше, чем просто финансовое учреждение. Китайский лидер назвал НБР «новаторской инициативой для единства и самосовершенствования Глобального Юга», подчеркнув неизменную приверженность построению более справедливого и равноправного международного порядка.

Страны БРИКС находятся в авангарде Глобального Юга. Си Цзиньпин лично содействовал историческому расширению БРИКС в 2023 году для укрепления единства Глобального Юга. Этот шаг, по словам китайского лидера, еще больше укрепит силы, выступающие за мир и развитие во всем мире.

Развивающиеся страны по-прежнему недостаточно представлены в системе глобального управления, в которой долгое время доминировал Запад. Си Цзиньпин твердо убежден, что только тогда, когда подъем государств с формирующимися рынками и развивающихся стран найдет отражение в системе глобального управления, глобальное развитие станет более сбалансированным, а глобальный мир — более прочным.

В ходе саммита «Группы двадцати» 2022 года на индонезийском острове Бали председатель КНР во всеуслышание поддержал присоединение Африканского союза к этому ведущему многостороннему механизму. Таким образом Китай стал первым и наиболее активным поборником усиления голоса Африки в глобальном управлении.

В последние годы Си Цзиньпин выдвинул такие крупные инициативы, как «Пояс и путь», Инициатива по глобальному развитию, Инициатива в области глобальной безопасности и Инициатива глобальной цивилизации, которые широко рассматриваются как ключевые глобальные общественные блага, призванные улучшить систему глобального управления, сделав ее более справедливой и равноправной.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который десять лет назад от имени всемирной организации получил от китайского лидера «Цзунь мира», сказал, что инициативы КНР по продвижению глобального мира и развития неотделимы от дальновидности Си Цзиньпина.

«Китай играет все более важную роль на мировой арене, и Си Цзиньпин демонстрирует активное и решающее лидерство», — сказал он. «Он всегда верит, что Китай может добиться успеха только тогда, когда мир добивается успеха, а когда Китай добивается успеха, мир становится еще лучше», — отметил Пан Ги Мун.

По словам Си Цзиньпина, «каждый раз, когда Китай усиливается, перспективы мира во всем мире расширяются».