Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и глава Баку Медиа Центра Арзу Алиева посетили Международный фестиваль ковра, проходящий на площади Гоша Гала в Ичеришехер.

Высокие гости ознакомились с представленными на фестивале образцами ковров, изделиями традиционного ремесленного искусства, а также павильонами, в которых представлены произведения национального прикладного и декоративного искусства различных стран, сообщает «Азертадж».

Лейла Алиева и Арзу Алиева понаблюдали за процессом создания ковров. Затем они пообщались с местными и зарубежными гостями фестиваля и сделали памятные фотографии.