Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и глава Baku Media Center Арзу Алиева побывали в Инклюзивном центре развития и творчества DOST. Высокие гостьи ознакомились с творческим процессом с участием лиц из уязвимых групп.

Лейла Алиева и Арзу Алиева близко ознакомились с рабочим процессом тренеров и бенефициаров в областях гончарного дела, ковроткачества, изобразительного искусства. Затем тренером с инвалидностью была показана композиция, подготовленная к 5 мая — «Дню ковроткача», выполненная с узорами Иреванского ковра и Карабахского ковра «Челеби». Об этом информирует «Репорт».

Лейла Алиева и Арзу Алиева также посмотрели выступления жителей социального учреждения №2 для лиц с инвалидностью до 18 лет, а также инклюзивную концертную программу, представленную тренерами и бенефициарами Инклюзивного центра развития и творчества DOST.

Под конец мероприятия с участием волонтеров IDEA на прилегающей территории Центра прошла акция по посадке деревьев.