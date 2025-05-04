Президент США Дональд Трамп коснулся мирных переговоров по Украине.

США стали ближе к одной из сторон в переговорах по миру между Украиной и Россией. Однако порой Белый дом близок к тому, чтобы отказаться от посредничества. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, слова которого приводит NBC News.

В интервью программе Meet the Press президента США спросили, стало ли ближе достижение мирного соглашения между Украиной и Россией после того, как Киев и Вашингтон подписали соглашение о недрах. Трамп заявил, что надеется на это.

«Считаю, что мы стали ближе к одной из сторон, хотя, возможно, не настолько к другой. Посмотрим. Не хотел бы сейчас уточнять, к какой стороне мы ближе. Но мы заключили выгодное для американцев соглашение», — говорится в его заявлении.

При этом президент допустил, что может наступить момент, когда США откажутся от роли посредника между Украиной и РФ. Но отказался уточнить, что может стать «красной линией» для такого шага.

«Наступит момент, когда я скажу: «Хорошо, продолжайте, будьте дальше дураками». Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то позитивное… Возможно, ничего не получится — возможно, это просто невозможно. Вы должны понимать, здесь огромная ненависть (между Украиной и РФ)», — добавил он.