В последнее время киберпреступники обманывают граждан, говоря с ними от имени местных операторов мобильной связи.

Данная информация приводится в заявлении Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сообщается, что от имени ведомства создаются страницы, посредством которых пользователей вовлекают в фальшивые кампании. При этом через фальшивые ссылки, размещенные на странице, предлагаются различные интернет-пакеты по цене ниже тарифной стоимости.

«Министерство внутренних дел советует согражданам быть бдительными, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать данные банковских карт и другую личную информацию, а также уточнять официальную информацию только у соответствующего ведомства», — отмечается в сообщении ведомства.