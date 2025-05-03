Пакистанская армия провела испытания ракеты дальнего радиуса действия на фоне напряжения в отношениях с Индией.

Пакистанские военные заявили об успешном запуске баллистической ракеты класса «земля-земля» Abdali. По информации Financial Express, она может бить по целям на расстоянии 450 километров. Как пояснили пакистанские военные, учения имели целью проверить навигационную систему и маневренные характеристики оружия.

Испытания ракеты состоялись в рамках учений INDUS — так в Пакистане называют реку Инд, доступ к которой перекрыла Индия после инцидента в Кашмире.

Bloomberg отмечает, что испытания ракеты Пакистаном состоялись через несколько дней после того, как индийские военные корабли провели испытательные запуски ракет, чтобы показать способность поражать удаленные цели.