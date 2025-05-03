Президента Сербии Александра Вучича, прервавшего визит в США из-за болезни, госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде. Об этом сообщили агентству Tanjug в администрации главы государства.

В академии на момент прибытия президента уже ожидали министр здравоохранения Златибор Лончар и лечащий врач, передает издание. Канцелярия президента Сербии пообещала проинформировать общество о состоянии главы государства в ближайшее время.

Вучич заболел во время визита во Флориду. Он прервал свой визит в США и вынужденно вернулся в Белград, отметив запланированные встречи. Государственный телеканал RTS сообщал, что Вучич собирался встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии. Глава государства уже успел пообщаться с конгрессвумен Клаудией Тенни, бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани и сербскими предпринимателями из США, писала газета Blic.

По данным Министерства внутренней безопасности США, самочувствие Вучича внезапно ухудшилось в послеобеденное время. Политик проконсультировался с врачами и решил поехать домой.

Во время поездки рядом с Вучичем находились министр финансов Синиша Мали и советник по СМИ Сузана Васильевич, уточняет сербская газета «Политика».