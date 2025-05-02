Десять лет назад на дорогах было чрезмерно много автохулиганов, и общество нередко проявляло к ним симпатию. Однако ситуация кардинально изменилась благодаря усилиям средств массовой информации. Об этом, как передаёт Minval, заявил заведующий отделом Главного управления Государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев, выступая на форуме «Процессы медиа в социальной плоскости».

По его словам, прессе удалось изменить общественное восприятие: автохулиганы стали восприниматься как отрицательные персонажи. Это сыграло ключевую роль в повышении безопасности дорожного движения, которая, по его оценке, сегодня во многом превосходит ситуацию на дорогах за рубежом.

С 1993 года число ДТП с летальным исходом стабильно снижается, несмотря на общий рост количества аварий. Такого результата удалось добиться за счёт формирования культуры дорожного поведения.