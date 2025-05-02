В ближайшее время Верховным судом будут приняты решения, касающиеся защиты таких конституционных прав граждан, как неприкосновенность личной жизни. Об этом заявил член Судебно-правового совета Санан Гаджиев на церемонии открытия форума «Общественные процессы в плоскости СМИ».

Он отметил, что, хотя в медиа-пространстве уделяется определенное внимание вопросам защиты чести и достоинства людей, к сожалению, ситуация с защитой таких конституционных прав граждан, как неприкосновенность личной жизни, личная и семейная тайна, отнюдь не обнадеживает.

Незаконное вмешательство в эти права, особенно в телеэфире, стало обычным явлением. С учетом этого, в ближайшее время Верховным судом будут приняты важные решения с целью осуществления соответствующего правового регулирования в этом направлении.