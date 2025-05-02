В Баку проходит второй форум на тему «Общественные процессы в медиапространстве», организованный Агентством развития медиа (MEDİA).

В мероприятии принимают участие исполнительный директор MEDIA Ахмед Исмаилов, омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, председатель коллегии Верховного суда Сянан Гаджиев, а также представители других госструктур, заместители министров и руководители медиаплатформ.

Цель форума — укрепление просветительской роли медиа, развитие его проактивной позиции в формировании общественного мнения, а также совершенствование взаимодействия между медиа, государственными институтами и другими заинтересованными сторонами.

Программа мероприятия включает панельные сессии, в том числе: «Медиаповестка в Год Конституции и суверенитета», «Безопасность цифровой медиасреды: информированные пользователи» и другие.