Проект соглашения между Соединёнными Штатами и Украиной в сфере ископаемых ресурсов предполагает, что его положения будут иметь приоритет над украинским законодательством.

Как говорится в тексте соглашения, в случае любого несоответствия между законодательством Украины и соглашением, преимущественную силу будет иметь соглашение. Правительство Украины соглашается, что оно не может ссылаться на положения своего внутреннего законодательства как на оправдание любого невыполнения своих обязательств по соглашению.