Спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил в эфире телеканала Fox News, что по итогам консультаций, которые проходили в Лондоне, Киев и европейцы согласились на 22 условия в рамках урегулирования конфликта в Украине.

Келлог рассказал, что на прошлой неделе он был в Лондоне, где проводил консультации с украинской командой, а также с европейцами.

«У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились», — отметил спецпосланник.

По его словам, Украина и Европа заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое затем привело бы к окончательному урегулированию. Келлог считает, что необходимо как можно скорее придти к прекращению сторонами огня как минимум на 30 дней.

«Это может создать постоянную мирную инициативу. Это останавливает убийства», — объяснил Келлог, добавив, что это то, что хочет президент Трамп.