После подписания сделки по недрам администрация главы США Дональда Трампа разблокировала коммерческие продажи оружия в Украину.

Об этом сказано в статье газеты Kyiv Post, которая ссылается на свои источники.

Указывается, что Белый дом проинформировал Конгресс о планах позволить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи на сумму от 50 миллионов долларов. Однако, что именно будет продано Киеву, не уточняется.

Соответствующая программа работала и раньше, при этом львиная доля оружия передавалась безвозмездно. За деньги с 2015 по 2023 год Штаты отправили в Украину товаров военного назначения на сумму около 1,6 миллиарда долларов. О выделении новых безвозмездных пакетов военной помощи речи не идет.