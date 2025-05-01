30 апреля в Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) прошел концерт Бакинского камерного оркестра, студентов БМА и молодых пианистов проекта «Симург».

На концерте присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева, сообщает «Азертадж».

Концерт, прошедший с участием художественного руководителя Бакинского камерного оркестра, ректора БМА, народного артиста, профессора Фархада Бадалбейли и главного дирижера коллектива, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, был встречен с большим интересом.

Студенты и школьники исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.