Российский лидер Владимир Путин заявил, что во Франции всегда были те, кто разделял ценности России. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие граждане есть и сейчас.

«Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности и люди, которые вместе с нами. И сегодня часть, некоторые граждане Французской Республики с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу», — отметил президент.

Во время выступления он также выразил уверенность, что рано или поздно отношения между Россией и Европой будут восстановлены.

