Соединенные Штаты больше не смогут финансировать безопасность в Европе из-за огромного госдолга.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью газете New York Post.

«Соединенные Штаты со своим долгом в $33 трлн буквально не могут больше себе позволить субсидировать европейскую безопасность», — сказал Уолтц.

Помощник президента отметил, что если Норвегия и Финляндия увеличили расходы на оборону, то другие страны НАТО, такие как Испания, Канада и Италия, тратят на нее «крайне недостаточно». Уолтц указал, что Вашингтон продолжит поддерживать европейские страны в военном и дипломатическом плане, однако будет «требовательным».

«Мы продолжим требовать, чтобы наши союзники платили свою <…> долю и разделили [с США] эту ношу», — добавил Уолтц.