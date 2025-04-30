Турция разрешила самолету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Kanaf Zion» (Крыло Сиона) пролет через свое воздушное пространство во время ожидаемого майского визита в Азербайджан.

Об этом Minval сообщает со ссылкой на Azerbaijani-Israeli Alliance Global News.

Источник напоминает, что в ноябре 2024 г. Турция фактически заблокировала участие президента Израиля Герцога в саммите COP29 в Баку, отказав в разрешении на пролет его самолета в своем воздушном пространстве.

«Это представляет собой небольшой, но символический успех азербайджанского посредничества между Израилем и Турцией, направленный на снижение напряженности между странами», — отмечается в статье.