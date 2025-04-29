Группа военнослужащих ВС Азербайджана принимает участие в тактических командно-штабных учениях с компьютерной поддержкой «НАТО-Грузия 2025», проходящих в Грузии.

Информацию приводит Минобороны Азербайджана.

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Основное внимание в ходе учений уделено повышению подготовки многонациональных подразделений по планированию и организации кризисных операций, а также маломасштабных совместных операций на суше и в киберпространстве.

Учения пройдут до 8 мая.