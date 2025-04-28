В Грузии стартовали совместные учения «НАТО-Грузия 2025».

На территории Грузии начались командно-штабные учения «НАТО-Грузия 2025», в них принимают участие 17 стран-членов и партнеров альянса, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Министерство обороны Грузии проводит «Учения НАТО-Грузия 2025». Учения были официально открыты в Учебно-оценочном центре в Крцаниси», — отмечается в сообщении.

Согласно информации, это будут учения бригадного уровня с компьютерной поддержкой под руководством грузинской стороны. Их целью будет обучение многонациональных подразделений планированию и проведению кризисных операций.

Отметим, что в маневрах участвуют и представители Азербайджана.