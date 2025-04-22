С банковских карт граждан Азербайджана 21 апреля похищено 31 340 манатов.

Как сообщили в МВД, киберпреступники с использованием различных мошеннических схем вывели с карт различные суммы — от 22 до 7845 манатов.

Ведомство призвало граждан быть крайне осторожными при обращении с персональными банковскими данными и напомнило, что CVV/CVC-код, OTP-коды, логины и пароли, а также PIN-коды являются конфиденциальной информацией. «Если вы передаете эти данные посторонним лицам, вы рискуете потерять все средства на счете. В случае отсутствия денег на балансе злоумышленники могут оформить на ваше имя кредит», — говорится в обращении.

Гражданам настоятельно рекомендуют проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или сообщений с предложениями легкого заработка.