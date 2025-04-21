В минувшие выходные с банковских карт граждан Азербайджана похищено 17 804 маната и 60 долларов.

По данным МВД, по данным ведомства, 19 и 20 апреля неизвестные лица с использованием различных кибермеханизмов сняли с карт отдельных граждан суммы, варьировавшиеся от 35 до 6 350 манатов.

В МВД в очередной раз призвали граждан не передавать свои банковские данные посторонним лицам и с осторожностью относиться к подозрительным звонкам с предложениями о легком заработке, визовых услугах или якобы необходимостью защиты банковского счёта.