Вашингтонская администрация полагает, что на переговорах между США и Ираном в Риме был достигнут прогресс.

Об этом заявил журналистам американский чиновник.

«Сегодня в Риме во время второго раунда переговоров, продолжавшегося более четырех часов, мы добились очень хорошего прогресса в ходе прямых и непрямых обсуждений», — привел слова сотрудника администрации телеканал ABC.

«Мы договорились снова встретиться на следующей неделе и признательны нашим оманским партнерам за содействие переговорам, а также нашим итальянским партнерам за то, что они нас сегодня принимали», — добавил чиновник.