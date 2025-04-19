Делегация Ирана в ходе второго раунда непрямых переговоров с США в Риме разъяснила американской стороне, что считает подписанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) «выученным уроком» и не намерена к нему возвращаться.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Мы ясно дали понять, что многие в Иране более не считают СВПД хорошим соглашением для нас. Для них то, что осталось от этой сделки, — это «выученные уроки». Лично я склонен согласиться с этим», — написал он в X.

По словам Арагчи, на данный момент некий оптимизм в отношении будущего этих переговоров присутствует, но он сдержанный. Некий прогресс в определении рамок будущего соглашения был достигнут, добавил он.