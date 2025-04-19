19 апреля в рамках масштабных работ по уборке, проводимых коммунальными службами города Баку в столице, была проведена уборка пыли, распространившейся на улицах и обочинах дорог, во дворах и кварталах, а также проведен уход за имеющимися зелеными насаждениями.

Как сообщил в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, с утра техника коммунальных служб Исполнительной власти города Баку вымыла моющими средствами 550 основных улиц, проспектов и внутриквартальных дорог города, одновременно проводятся масштабные работы по очистке и благоустройству.