За первые 100 дней своего президентства Дональд Трамп объявил в США больше чрезвычайных ситуаций на национальном уровне, чем любой президент в современной истории Америки.

Об этом сообщает Ахіоѕ.

Отмечается, что полномочия, разработанные для предоставления президенту США гибкости в редкие моменты кризиса, теперь составляют основу его повестки дня.

Издание напоминает, что президент США инициировал чрезвычайные ситуации в стране, в частности, чтобы ввести самые большие тарифы за столетие, ускорить добычу энергии и полезных ископаемых и милитаризировать федеральные земли на южной границе.

«Президент может объявить чрезвычайное положение в любое время, почти по любой причине, без необходимости доказывать конкретную угрозу или получать одобрение Конгресса», — пишет Ахіоѕ.

Сообщается, что национальный закон о чрезвычайных ситуациях 1976 года в США изначально предусматривал «законодательное вето», которое давало Конгрессу возможность прекратить чрезвычайное положение простым большинством голосов. Но в 1983 году Верховный суд постановил, что законодательное вето является неконституционным, фактически лишив Конгресс его первоначального контроля, и сдерживать заявления президента о чрезвычайном положении стало гораздо труднее.