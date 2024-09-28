Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано, то есть «говорящая голова» Жозепа Борреля, дал интервью агентству Armenpress.

Конечно, было бы очень интересно послушать, что думают в Брюсселе по поводу «магистрального» обхода наложенных на Россию санкций через территорию Армении. Какова позиция Евросоюза относительно существующего в Армении культа террора? Ну и, разумеется, что думает «приверженный миру» Евросоюз по поводу того, что в Армении претензии на азербайджанский Карабах вписаны в конституцию, и убирать их оттуда Ереван не торопится.

Но сегодня ереванские СМИ и телеграм-каналы цитируют совсем другие заявления Стано. Он, расхрабрившись, решил вступить в заочную полемику с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Евроспоуксмен», старательно надув щеки, изрек: «Я считаю критику президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес миссии ЕС в Армении и заявления о «милитаризации» Армении безосновательными»! Дескать, «миссия ЕС в Армении является безоружной и гражданской, развернута для поддержки усилий ЕС по установлению мира в регионе», она «была запущена по запросу властей Армении и действует только на армянской стороне международно признанной границы», «беспристрастна и имеет четко определённый мандат». Как уверял Стано, «с момента запуска миссия доказала свою важность, способствуя созданию условий для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», «миссия EUMA оказывает значительный стабилизирующий эффект, включая позитивное влияние на местное население», «власти Азербайджана регулярно информировались о миссии с момента её развертывания, и ЕС продолжит тесно сотрудничать с обеими сторонами для достижения устойчивого мира» и т.д. Затем продолжил: ему, оказывается, «неизвестно о предполагаемой милитаризации Армении», и «Армения имеет суверенное право работать над своим оборонным потенциалом и выбирать своих партнеров». Оказывается, «в июле 2024 года ЕС выделил Армении 10 миллионов евро для улучшения защиты гражданского населения в кризисных ситуациях. Это предполагает укрепление материально-технических возможностей вооружённых сил Армении, но не поставку оружия».

Ну что же, придётся разобрать все эти неуклюжие попытки господина Стано сыграть в игру «я не я, и военная помощь не моя» по пунктам.

Если у господина Стано провалы в памяти, то мы ему напомним: развернуть наблюдательную миссию Евросоюза было решено на встрече в Праге с ограниченной численностью и на строго определённый срок. Речь тогда шла о нескольких месяцах. Но теперь численность и состав миссии раздувают до неприличия, комплектуют её бывшими военными и профессиональными разведчиками. Самое главное, эти «любители биноклей» катаются вдоль границы, высматривая что-то на азербайджанской стороне, уже не несколько месяцев, а почти два года. Одно только это — уже нарушение достигнутых договорённостей и попытка ставить Азербайджан перед фактом. Петер Стано глубоко не в курсе? У него короткая память? Или он уверен, что о договорённостях по поводу миссии забыли все остальные?

Миссия ЕС «беспристрастна»? Петер Стано сам в это верит? За два года на условной границе Армения спровоцировала несколько — НЕСКОЛЬКО! — вооружённых инцидентов. Но ни разу «беспристрастные евроннаблюдатели» об этом не заявили.

Один из самых серьёзных произошёл в феврале нынешнего года. Напомним: с территории Армении обстреляли азербайджанскую погранзаставу в Зангеланском районе, тяжёлое ранение получил азербайджанский пограничник. В ответ Азербайджан разгромил пост на территории Армении, с которого стреляли. Евромиссия… набрала в рот воды. Или армянского бренди. Более того, только через пару недель, как уже рассказывал Minval, её руководитель Маркус Риттер дал интервью, где невнятно блеял: оказывается, на этот участок границы евронаблюдателей не пустили российские пограничники! Как отмечалось, если EUMA не имеет доступа ко всей протяжённости границы Азербайджана и Армении, то евронаблюдатели должны были в первый же день собрать вещи, спрятать поглубже свои бинокли и покинуть территорию Армении. Потому что их миссия просто не имела смысла. Не говоря о том, что присутствие на иранской границе российских пограничников Евросоюзу надо было бы знать заранее.

Более того, «евронаблюдатели» умудрились влипнуть в целую серию скандалов. Достаточно вспомнить видео, где один из них «изображает», будто бы европейская миссия попала под обстрел с азербайджанской стороны. И опять герр Риттер, который не смог добиться от своих подчинённых минимальной дисциплины и ответственности, пытался в очередном интервью уверить всех, будто бы это видео было снято «в шутку», «для домашнего использования», просто снять его попросил сопровождавший миссию сотрудник Минобороны Армении, а он уже это видео передал своим. В том же драматичном феврале 2024 года азербайджанские пограничники задержали гражданина Чехии, который на «подведомственном» EUMA участке перешёл границу с явно разведывательными целями. Приезжал в расположение миссии и один из высших чинов французской разведки, и это не единственные свидетельства того, что сотрудники EUMA собирают в приграничье разведывательную информацию, которую потом передают спецслужбам по крайней мере Франции. А уже Париж сливает это Еревану. Это таким образом EUMA «поддерживает усилия по установлению мира в регионе»? Петер Стано ничего не путает?

А уж заявления по поводу «мне ничего не известно о милитаризации Армении» вообще звучали бы смешно, если бы это не было так грустно. Во-первых, вынуждены напомнить: любая военная помощь, даже нелетальная, является военной помощью. И если Евросоюз направляет Армении что-то «нелетальное», это означает, что на высвободившиеся средства Армения может купить уже летальное оружие. У Франции, например. Или Индии. Или ещё кого-то. Статус «получателя европейской военной помощи» понятным образом влияет на ситуацию. Не говоря о том, что в свои бинокли европейские наблюдатели должны были бы разглядеть, что происходит сегодня в Армении с ростом реваншистских настроений и практически открытой подготовкой к силовому реваншу, в том числе и при помощи Евросоюза и отдельных входящих в него стран. Так что Петеру Стано не стоило бы называть критику президента Азербайджана в адрес EUMA «безосновательной». В отличие от Брюсселя, в Баку за свои слова отвечают. И не делают заявлений, которые опровергаются «на раз-два».

Можно придумать удобоваримую версию: за армянскими журналистами давно водится малоприятная привычка «исправлять и дополнять» интервью, релизы и официальные заявления. На лжи армянскую «пишущую братию» ловили слишком часто. Но если что-то такое за Петера Стано «сказало» агентство Armenpress, то уже сам Евросоюз должен внести ясность, выступить с объяснениями и опровержениями и т.д. Тем более — если у самого господина Стано «поскользнулся язык». Иначе отвечать за эту «развесистую клюкву» будет уже Евросоюз.