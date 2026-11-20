Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин находится в непростом положении.
«Сейчас ему приходится непросто, потому что он втянут в войну, которая должна была продлиться один день, а длится уже 5 лет, и множество людей гибнут с обеих сторон. И я думаю, что эта война скоро закончится».
Трамп отметил, что у него хорошие отношения как с российским, так и с китайским лидером:
«Но я считаю, что у меня фантастические отношения с Путиным, это очень хорошо. У меня фантастические отношения с председателем Си, это хорошо. И наша страна благодаря этому в безопасности».