Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин находится в непростом положении.

«Сейчас ему приходится непросто, потому что он втянут в войну, которая должна была продлиться один день, а длится уже 5 лет, и множество людей гибнут с обеих сторон. И я думаю, что эта война скоро закончится».

Трамп отметил, что у него хорошие отношения как с российским, так и с китайским лидером: