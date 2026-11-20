Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пытается помочь российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому найти выход из конфликта. При этом он отметил, что Путин и Зеленский испытывают взаимную неприязнь и не могут выйти из сложившейся ситуации.

«Честно говоря, есть двое ребят, которые не знают, как её закончить. Мы пытаемся им помочь. Есть два человека, которые ненавидят друг друга — Зеленский и Путин. Они не знают, как её закончить, они хотят её закончить, оба в ней увязли. Вообще-то это ужасная война. Я думал, что её, возможно, будет проще всего остановить, но здесь играют роль характеры. Думаю, она закончится, но есть два человека, которые увязли в грязи — прямо как их танки», — сказал Трамп.